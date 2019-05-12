تويوتا كامري تتحول بالفوتوشوب الى سيارة واجن

الخليج ٣٦٥ نت – توفر تويوتا عدد كبير من سيارات الكروس اوفر والـSUV بمختلف الأحجام، ولكن دون أي وجود لنسخ الواجن، وهو ما دفع المصمم Kolesa إلى تقديم تصميم تخيلي بالفوتوشوب يستعرض نسخة واجن من طراز كامري.

يحافظ التصميم التخيلي على نفس مظهر كامري القياسية حتى العمود الثاني بالهيكل، حيث يستمر بعدها السقف بشكل مسطح حتى غطاء حقيبة الأمتعة الخلفية، فنجد أن نسختين السيدان والواجن متقاربتان للغاية من حيث التصميم الخارجي، حيث يكون الفارق هو تقديم مساحة أمتعة أكبر بجانب زيادة مساحة الركاب داخل المقصورة كذلك.

هذا ويذكر أن تويوتا قد تخلت عن اهتمامها بفئة سيارات الواجن منذ التسعينات نظراً لتسارع وتيرة تزايد شعبية سيارات الكروس أوفر منذ وقتها، وهو ما بدأ مؤخراً بتقليل مبيعات فئة السيدان كذلك، ما أثر حتى على طراز كامري التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي في شهر ابريل.

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