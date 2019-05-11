كيا ايماجين الكهربائية ستبدو بهذا الشكل عند طرحها بالأسواق

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا مؤخراً أن نموذح ايماجين الاختباري الذي جرى تدشينه بمعرض جنيف للسيارات الأخير سيمثل أساس تصميم الطراز الكهربائي القادم الذي تعمل الصانعة الكورية على تطويره حالياً.

لم تكشف كيا عن موعد محدد لتدشين النسخة الإنتاجية نموذج ايماجين الكهربائي الاختباري، ولكنها أكدت أنها تعمل على جعل الطراز يأتي بشريحة جديدة تقع ما بين الكروس أوفر والسيدان بشكل يقترب من سيارات الكوبيه SUV.، حيث لن نرى تغييرات ضخمة مقارنة بالنسخة النموذجية.

أكد مدير تصميم كيا، لوك دونكيركولك، أن هناك بعض العناصر التي سيتم التخلي عنها بكل تأكيد في النسخة الانتاجية، ما يتضمن الأبواب الانتحارية التي تفتح للخلف وخطوط LED المتصلة بالمصابيح الأمامية بجانب شاشات نظام الترفيه المعلوماتي البالغ عددها 21، والتي أتت بالنسخة الاختبارية مثيتة أعلى لوحة القيادة.

هذا وستأتي كيا ايماجين الإنتاجية مستندة على منصة هيونداي وكيا القادمة المخصصة للسيارات الكهربائية، والتي سيتم الكشف عنها في 2020 دون ذكر أي تفاصيل بعد عن المحركات.