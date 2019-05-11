“بالفيديو” بنتلي كونتيننتال GT تتحول إلى أفخم دبابة في العالم!

الخليج ٣٦٥ نت – قرر مجموعة من الرجال الروس مؤخراً تحويل بنتلي كونتيننتال GT إلى دبابة متكاملة مع جنازير وقاعدة سفلية مدرعة بالفعل، حيث أطلقوا بعدها فيديو يستعرض كيفية عملها باعتبارها أفخم دبابة في العالم، حيث أطلقوا عليها اسم Ultratank، بمعنى “الدبابة الفائقة”.

تستطيع الدبابة الفائقة أن تتحمل كافة درجات الطرق الوعرة والمنحدرة دون مشكلة، على الرغم من أن أحد جانبي الجنازير تسقط أحياناً عن العجلات.

هذا وقد حصل محرك كونتيننتال GT أيضاً على عدة تعديلات أملاً في جعل الدبابة قادرة على بلوغ سرعة 100 كم/س، إلا أن سرعتها القصوى لم تتجاوز 50 كم/س، كما توجد عدة مشكلات تتضمن غياب الأبواب التي تسمح للأتربة بالدخول للمقصورة، إلى جانب تعطل دواسة المكابح.

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