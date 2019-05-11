“بالفيديو” شاهد ماكلارين سينا تتسابق مع طائرة مروحية!

الخليج ٣٦٥ نت – عند التفكير في ملاك سيارات الهايبركار مثل ماكلارين سينا، من المتوقع أن نجدهم يتسابقون مع الكثير من ملاك السيارات المشابهة الأخرى، ولكن بعد مرور بعض الوقت، من المؤكد أن بعضهم قد يشعر بالملل، ولهذا قرر أحدهم مؤخراً أن يتسابق مع طائرة هليكوبتر مروحية.

عُقد سباق ماكلارين سينا المخصصة للحلبات مع الطائرة المروحية مؤخراً ضمن فعاليات رالي هوبلوت الماسي في كندا، حيث تم تصويره عبر قناة Daily Driven Exotics على اليوتيوب، ورغم قلة المعلومات إلا أنه من الواضح أن هذه الهيليكوبتر أسرع من أغلب الطائرات المشابهة.

فور بدء السباق، نجد أن كل من سينا والمروحية يتسارعان بنفس السرعة تقريباً لبضعة لحظات، ولكن يكون ذلك فقط حتى يقوم سائق سينا بالانتقال من السرعة الأولى لتنطلق الهايبركار بشكل صاروخي للأمام متقدمةً على الطائرة.

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هذا ويذكر أن ماكلارين تنوي وقف إنتاج سينا بالكامل بعد طرح 500 نسخة منها، مما يعني أنها بكل تأكيد أكثر ندرة من طائرات الهليكوبتر، وهي تأتي بمحرك V8 سعة 4 لتر بقوة 789 حصان وعزم 800 نيوتن.متر بدفع خلفي وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.8 ثانية في حين تبلغ سرعتها القصوى 340 كم/س.