بوتاس الجديد يهزم القديم ويخطف قطب الإنطلاق الأول لجائزة إسبانيا الكبرى

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – حقق الفنلندي فالتري بوتاس قطب الإنطلاق الأول لجائزة إسبانيا الكبرى الأخيرة على روزنامة الفورمولا 1، الجولة الخامسة، للمرة الثالثة على التوالي لموسم 2019 على التوالي على متن سيارة مرسيدس أمام زميله بالفريق لويس هاميلتون الذي ارتكب سلسلة من الأخطاء في لفته الصاروخية الأخيرة بفارق 0.634 ثانية عن هاملتون.

ومن جهة أخرى، إحتل سائق فيراري، سيباستيان فيتيل في المركز الثالث إذ تلاشت آماله في إقاف ثنائي المرسيدس من متابعة “الثنائيات” بفارق 0.866 ثانية عن المتصدر، بوتاس. وحل ماكس فيرستابن سائق ريد بل في المركز الرابع متقدما على تشارل لوكليرك، سائق فيراري المتمكن من بين السائقين في الفرق الثلاثة الأولى في تحسين زمنه في لفته الأخيرة وذلك لأن جلسته التأهيلية لم تنجح في التخطيط.