تغطية عروض سيارات نيسان 2019 الرمضانية للكاش والاقساط

الخليج ٣٦٥ نت – مع انطلاق شهر رمضان المبارك إنطلقت عروض “نيسان العربية السعودية” الرمضانية لهذا العام وعلى العديد من السيارات على الكاش والأقساط ايضاً.

وتشمل عروض نيسان 2019 خلال شهر رمضان المبارك نيسان باترول 2019، نيسان أكس تريل 2019، نيسان كيكس 2019، نيسان باثفايندر 2019، نيسان سنترا 2019، نيسان صني 2019، نيسان ماكسيما 2018. ويستطيع عملاء “نيسان” من خلال هذا العرض تحديد قيمة الدفعة والأولى والأخيرة بنظام الأقساط الشهرية، والاستفادة من إعفاء من الرسوم الإدارية إلى جانب عدد من المميزات الأخرى.

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قيمة الأقساط:

نيسان كيكس: ابتداءاً من 958 ريال.

نيسان أكس-تريل: ابتداءاً من 1,298 ريال.

نيسان باثفايندر: ابتداءاً من 1,699 ريال.

نيسان باترول: ابتداءاً من 3,498 ريال.

نيسان صني: ابتداءاً من 699 ريال.

نيسان سنترا: ابتداءاً من 899 ريال.

نيسان مكسيما: ابتداءاً من 1,498 ريال.

مميزات العروض:

خدمة المساندة على الطريق لمدة 3 سنوات من مرني.

قسائم شرائية من “سوق.كوم” تتراوح بين 1,500-5,000 ريال.

عروض خاصة للسيدات وموظفي الشركات الكبرى.