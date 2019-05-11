هيونداي اكسنت 2020 ستتوفر بناقل حركة CVT

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي اكسنت هي واحدة من السيارات الرخيصة المحبوبة من النقاد لعدة أسباب، مثل رقيها وجمالها مقارنة بسعرها وكفاءة استهلاكها للوقود ومتعة قيادتها بشكل عام، خاصة بالجير اليدوي 6 سرعات.

وستتحسن كفاءة وقود السيارة أكثر مع تقديم موديل 2020، والذي سيتخلى عن خيار الجير الأوتوماتيكي بست سرعات لصالح جير متغير باستمرار CVT، ما سيحسّن من الكفاءة المتوسطة من 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر إلى 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

وقد تحسنت كفاءة نسخة الجير اليدوي كذلك، ما يدفع للتساؤل، هل ستحصل اكسنت 2020 على محرك جديد؟، خاصة مع تجهيز الشركة لطرح فينيو كروس أوفر الجديدة المستندة على اكسنت بمحرك 1.6 لتر بأربع سلندرات مستقيمة.

يذكر أن اكسنت الحالية تعتمد على محرك 1.6 لتر أيضاً بأربعة سلندر، بقوة 130 حصان وعزم دوران 161 نبوتن.متر، بينما محرك فينيو القادمة قوته 121 حصان فحسب، وإذا انتقل محرك فينيو لاكسنت القادمة فلا نتوقع أي تحسن في الأداء، فقط في الكفاءة.