فولكس واجن قد تبيع بوجاتي ولامبورجيني وبنتلي!

الخليج ٣٦٥ نت – الشيء الوحيد المؤكد في صناعة السيارات هو أنه لا شيء مؤكد حول مستقبلها.. كل شيء قابل للتغيير، خاصة مع تغير التقنيات واتجاهات السوق باستمرار، وربما لا أكبر دليل على ذلك من تقرير جديد من Automobile حول مستقبل مجموعة فولكس واجن.

ادعت مصادر داخل المجموعة أن الشركة قد تبيع عدد من العلامات المندرجة تحتها، مثل بنتلي ولامبورجيني وايتالديزاين والمزيد!ّ، مع توجه المجموعة بشكل كامل تجاه خطتها لإنتاج 70 موديل كهربائي جديد بحلول 2028.

تحول كهذا يكلف مبالغ طائلة لتطوير التقنيات والموديلات الجديدة، حيث ستنفق فولكس فاجن ما لا يقل عن 33.6 مليار (126 مليار ريال) في المجال الكهربائي بحلول 2025 فقط.. وقد تضطر فولكس فاجن لبيع بعض العلامات غير الواعدة لخفض النفقات وجمع الاستثمارات اللازمة لإتمام استراتيجيتها.

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وقد تناقلت الإشاعات بالفعل عن تجهيز بوجاتي ولامبورجيني للبيع، مع احتمالية ذهاب بوجاتي لرئيس مجلس إدارة فولكس فاجن السابق فيرديناند بيتش (الرجل الذي اشترى لافواتيور نوار)، واحتمالية بيع بنتلي لمستثمرين صينيين قبل 2030 لعدم وجود “توجه مستقبلي” في تصميم وعقلية الشركة الكلاسيكية بطبعها، ورغبة فولكس فاجن في التركيز على المستقبل.

في النهاية طبعاً كل هذه إشاعات لا دليل مثبت عليها للوقت الحالي وليس أمامنا سوى الانتظار لتنكشف الأوراق بالتدريج.