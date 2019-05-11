تخفيضات تصل إلى 35 ألف جنيه على عدد من موديلات "زوتي"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت "IFG" جروب، وكيل علامة زوتي في مصر، عن تخفيضات تصل إلى 35 ألف جنيه، على أسعار عدد من طرازاتها، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وشملت الخصومات سيارة زوتي Z-300 السيدان، التي تراجعت أسعارها بواقع 25 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 207 ألف جنيه بدلًا من 232 ألف جنيه.

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وتتوافر ""Z-300 في مصر بمحرك 4 سلندر، سعة 1.6 لتر، بقوة 122 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتوي السيارة على مجموعة من التجهيزات في مقدمتها عجلة قيادة متعددة المهام وزجاج كهربائية بالأبواب الأمامية والخلفية ومقاعد جلدية وإمكانية التحكم بمستوى ارتفاع مقعد السائق وشاشة تحكم لمسية

في لوحة القيادة، بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية وخلفية ووسائد هوائية أمامية وقفل مركزي وكاميرا وحساسات ركن خلفية ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا.

كذلك فإن أسعار زوتي Z560 السيدان العائلية، انخفض سعرها الرسمي بواقع 35 ألف جنيه، ليصبح سعرها 264.990 جنيه بدلًا من 299.990 جنيه.

وتحتوي "Z560 على محرك 4 سلندر، سعة 1.5 لتر، بقوة 150حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك".