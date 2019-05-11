“بالصور” جولة الخليج ٣٦٥ نت داخل مصانع جي ايه سي موتور في الصين بدعوة من الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – بدعوة كريمة من الجميح للسيارات وكيل شركة جي ايه سي موتور قمنا بزيارة لمصانع الشركة في الصين حيث تُعد شركة جي ايه سي “GAC” واحدة من أكبر صانعة سيارات صينية والأسرع نمواً هناك، حيث يُعد اسمها اختصاراً يرمز إلى مجموعة قوانغتشو للسيارات “Guangzhou Automobile Group” بشكل رسمي، حيث تقوم ببيع عدد من سيارات الركاب أسفل علامة ترامبشي “Trumpchi”، بينما يتم طرح المركبات التجارية أسفل علامة جونو “Gonow” وسيارات SUV تحت علامة شانج فينج “Changfeng”، وقد ذهبنا مؤخراً في جولة داخل أحد مصانعها.

تمتلك جي ايه سي أربعة مصانع بالصين في مدن قوانغتشو وهانغتشو وييتشانغ وشينجيانغ، وتمتاز المصانع الأربعة رغم وجودها في مناطق مختلفة بتواصل قوي بينها، وهو ما يساعد على تحقيق مختلف أهداف الشركة الإنتاجية، ما يتضمن هدفها بالوصول إلى إنتاج 1 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2020 المقبل، وهو ما يبدو أنها تسير نحوه بخطى واثقة.

تأسست مجموعة قوانغتشو للسيارات عام 1955 قبل أن تتحول لشركة قابضة مساهمة عام 2005، لتقوم في 2009 بالاستحواذ على 29% من شانج فينج صانعة الـSUV، كي تصبح أكبر حامل أسهم بها بحلول عام 2011 بعد أن تم إدراج مجموعة جي ايه سي في بورصة هونج كونج عام 2010، وبنهاية العام ذاته، قامت جي ايه سي بشراء 51% من أسهم شركة جونو لصناعة سيارات SUV المتوسطة والصغيرة والبيك اب ليتم لاحقاً إطلاق علامة ترامبشي، ما ساعد المجموعة على بلوغ المرتبة السادسة بين شركات السيارات الصينية بعد تمكنها من بيع 724,200 سيارة خلال العام ذاته، وهو ما نفهم السبب خلفه أثناء تجولنا داخل مصنع الشركة، حيث نجد اهتمام صارم بمستويات الجودة والدقة مع العمل على تبني أنظمة التصنيع الذكي عبر مختلف الروبوتات التي تساعد في مراح الطلاء واللحام والضغط في التصنيع

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تُعرف مجموعة جي ايه سي حالياً بشركتها المشتركة لإنتاج السيارات مع هوندا لتصنيع سيارات العلامة اليابانية وطرحها في الصين كدليل على مدى الثقة في جودة تصنيع المجموعة، كما تمتلك الشركة الصينية إجمالاً 5 شركات مشتركة مع شركات صناعة سيارات أجنبية، وهو ما يُعد أكثر من أغلب الشركات الأخرى بالدولة، ما يتضمن كل من تويوتا، فيات، و ميتسوبيشي.

هذا وبالنظر إلى مدى ذكاء ودقة عملية تصنيع وإنتاج جي ايه سي كما نرى في مصنعها بمدينة …..، يجعلنا ذلك ندرك أن الشركة قادرة بالفعل على تقديم مستوى اعتمادية يضاهي الشركات اليابانية ويليق بأسمائها، ما تثبته تقارير شركة J.D Power للجودة الأولية التي صنفت جي ايه سي العلامة الأعلى جودة بالصين لمدة 5 أعوام متتالية، حيث يمكننا تفهم السبب خلف ذلك عند رؤيتنا لهؤلاء العمال يقومون بشكل فائق التنظيم بالتأكد من العمل الذي أنجزته الآلات كي يكون مطابق للمواصفات المرغوبة بنسبة 100% دون أي احتمال لوجود خلل بها، وهو ما يعطينا انطباع مختلف كلياً عن مدى جودة الصناعة الصينية.