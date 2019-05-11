عرض وكالة البازعي الرمضاني على سكودا سوبيرب 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وكالة البازعي عروضاً رمضانية بتخفيضات تتراوح بين 5% إلى 17% على سيارات سكودا، ويأتي العرض على سكودا سوبيرب Full option بسعر 114,450 ريال سعودي. مميزات السيارة: 2000 CC، وعدد أحصنة 220.

تيربو 4 سلندر.

اضاءة LED.

فتحة سقف بانوراما.

جنوط 18.

اضاءة من الجوانب.

شاحن لاسلكي.

بلوثوت.

تحكم الراديو عن طريق المقود.

شريحة بيانات متصلة بالإنترنت.

مساحات خلفية واسعة.

مراتب جلد.

مساحة كبيرة للشنطة.

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