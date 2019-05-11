عرض وكالة البازعي الرمضاني على سكودا كودياك 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وكالة البازعي عروضاً رمضانية على سيارات سكودا بتخفيضات تتراوح بين 5% إلى 17%، ويأتي العرض على اسكودا كودياك بسعر 117,600 ريال سعودي. مواصفات السيارة: 2000 CC وعدد أحصنة 180.

تيربو 4 سلندر.

دفع رباعي مستمر.

اضاءة full LED أمامية وخلفية.

حساسات أمامية وخلفية.

شاشة داخل السيارة.

شريحة بيانات متصلة بالإنترنت.

بلوتوث.

تحكم راديو وصوت من المقود.

نظام توفير الوقود.

فرامل إلكترونية.

مراتب جلد، ومساحات داخلية واسعة.

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