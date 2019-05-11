الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وكالة البازعي عروضاً رمضانية على سيارات سكودا بتخفيضات تتراوح بين 5% إلى 17%، ويأتي العرض على سكودا رابيد فل أوبشن بسعر 46,200 ريال سعودي. مواصفات السيارة: حساسات خلفية.

1600CC، بعدد أحصنة 110.

تيربو 4 سلندر.

جنوط 16 بوصة.

آبل كاربلاي، لنقل شاشة الجوال إلى السيارة.

تشغيل بصمة.

مثبت سرعة.

بلوتوث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض وكالة البازعي الرمضاني على سكودا رابيد 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.