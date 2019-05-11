الخليج ٣٦٥ نت – قدمت هوندا عرضاً على هوندا سيفيك فئة LX SPORT 2019، ضمن عروض شهر رمضان المبارك بسعر 68,500 ريال سعودي بخصم نقدي مرتجع 11,400 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “عروض هوندا الرمضانية”. مميزات السيارة: عازل حراري مجاني على جميع الفئات.

ناقل سرعات رياضي خلف المقود.

دعسات رياضية.

فتحات تكييف خلفية.

طابع رياضي مع جناح مدمج.

تشغيل المحرك عن بعد. مميزات العرض: Advertisements بدون دفعة أولى.

بدون رسوم إدارية.

حلول تمويلية.

ضمان المصنع 3 سنوات أو 50,000 كم “أيهما أسبق”. اشتراطات العرض: تختلف العروض حسب الموديل والفئة.

تطبق الشروط والأحكام.

السعر لايشمل ضريبة القيمة المضافة.

الخصم خاص بالشراء النقدي فقط. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض هوندا عبدالله هاشم الرمضاني على هوندا سيفيك 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.