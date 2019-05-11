عرض هوندا عبدالله هاشم الرمضاني على هوندا اكورد 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت هوندا عرضاً على هوندا أكورد فئة LX 1.5T 2018، ضمن عروض شهر رمضان المبارك بسعر 88,900 ريال سعودي بخصم نقدي مرتجع 10,000 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “عروض هوندا الرمضانية”. مميزات السيارة: Advertisements عازل حراري مجاني على جميع الفئات.

محرك تيربو عالي الجودة والأداء.

اقتصاد الوقود ممتاز 100كم/0.6 لتر.

تصميم عصري فاخر.

تشغيل المحرك عن بعد. اشتراطات العرض: السعر لايشمل ضريبة القيمة المضافة.

الخصم خاص بالشراء النقدي فقط.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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