رجل يشتري مرسيدس اس كلاس 2002 مقابل ألفين ريال فقط!

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن السيارات الألمانية الفاخرة تفقد جزءاً كبيراً من قميتها بعد الاستعمال، ولكن ليس لهذه الدرجة!، حيث اشترى أحدهم مرسيدس بنز S-Class موديل 2002 بـ 750 دولار كندي فقط (2060 ريال)!

بسعر كهذا، ستتوقع داخلية مدمرة أو محرك محترق.. ولكن الغريب ان هذه السيارة التي سجلت 175,000 كيلومتر في عداد مسافاتها تأتي بداخلية مقبولة جداً ومحرك V8 سعة 4.3 لتر بحال جيد، مع عدد من الأنظمة الفاخرة مثل نظام صوت Bose ومقاعد خلفية مدفأة وحتى إطارات جديدة.

السيارة الآن مملوكة لوالد صاحب قناة يوتيوب باسم Canadian Rider.. وبالنظر لخارجية السيارة نرى أنها بحاحة لبعض التحسينات، ولكنها تظل مقبولة.

بالطبع المشكلة الرئيسية في السيارات الألمانية الفاخرة القديمة هي إلكترونيات السيارة، والتي تميل للفشل مع غلاء سعر صيانتها بشدة، ولكن لحسن الحظ معظم إلكترونيات هذه السيارة تعمل بشكل مقبول.

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