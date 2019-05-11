كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هذا ما عليك فعله إذا نسيت المفتاح داخل السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إذا نسيت المفتاح بداخل سيارتك، عليك باتباع هذه الحيل لفتح باب السيارة:

الشماعة

استخدم تلك الطريقة إذا كانت سيارتك من الطرزات القديمة. وتحتاج لتطبيق هذه الحلية أشياء بسيطة، حيث أنها تعمل على الأقفال العمودية والأفقية والأنواع القريبة من مقبض الباب، ولا يمكن استخدام تلك الطريقة مع السيارات الحديثة.

قم بإحضار شماعة ملابس معدنية. واصنع منها خطاف.

قم بإدخال الشماعة بين الغطاء المطاطي على الحافة السفلى للنافذة، ثم ادفع الشماعة للداخل من ناحية ركن النافذة.

قم بتحريك خطاف الشماعة بالداخل حتى يعلق بالآلات الميكانيكية للباب، وقد يستغرق هذا بعض الوقت.

اسحب للأعلى حتى يفتح الباب. ما أن تجد خطاف الشماعة قد تعلق بالالات الميكانيكية لباب السيارة.

باط الحذاء

تصلح هذه الطريقة للأبواب المزودة بأقفال تفتح بالسحب لأعلى فقط. فبعض الأبواب لها أقفال تبرز لأعلى على لوحة الباب.

قم بربط عقدة في منتصف رباط الحذاء. وتكون قابلة للتضييق، وقم بعمل ذلك باستخدام يدك اليمنى لعمل عقدة جديدة بالرباط على يمين العقدة المنصفة، ثم استخدم يدك اليمنى لإدخال العقدة الثانية عبر العقدة اليسرى، ثم قم بثبيت العقدة بيدك اليمنى.

أدخل الرباط في الباب وابدأ بالرُكن العلوي للباب وحاول إدخال الرباط داخل السيارة بتحريكه ذهابًا وإيابًا مع السحب لأسفل، ويجب أن يتم إدخال الرباط بالداخل حتى تقترب العقدة من الآلات الميكانيكية للقفل.

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أحكم إغلاق العقدة على القفل. حرك الرباط فى جميع الاتجاهات حتى تقع العقدة على قفل الباب، وما أن تعلق بالباب قم بشد طرفي الرباط لإحكام غلق العقدة على القفل.

اسحب للأعلى لفتح الباب.

أشياء قابلة "للنفخ" لفتح باب السيارة

يمكن تطبيق هذه الطريقة بواسطة شيء قابل للنفخ لفتح الباب ولو قليلًا مع استخدام الأدوات المختلفة للسيارات وتجنب الخدوش.

تأكد أولًا أن كل أبواب السيارة مغلقة فكثير من الناس يقومون بكسر الباب لاستعادة المفاتيح بالداخل، ويتبين في النهاية أن هناك باب آخر مفتوح.

أدخل أصابعك بالباب من خلال الجزء العلوي الأيمن لباب السائق، وواصل فتحه من الأعلى حتى تحصل على ثغرة، ويمكنك بعد ذلك استخدام شيء قابل للنفخ لوضعه فى تلك الثغرة الضيقة لخلق مساحة تسمح بوصولك لهدفك.

قم بفك انثناءات شماعة ملابس سلكية لتصبح طويلة رفيعة كالمسمار. و إذا لم تتوفر لديك الشماعة فيمكنك استخدام عصا أو ما شابه ذلك.

أدخل العصا أو شماعة الملابس بالثغرة. لكى تمسك العصا أو الشماعة برز القفل أو الضغط على القفل الأوتوماتيكي لفتح السيارة.

شنطة السيارة

إذا كانت شنطة السيارة مفتوحة، يمكن في هذه الحالة طي المقاعد الخلفية بواسطة سحَّاب الطوارئ والذي يتواجد في سقف الـ(شنطة) أو بابها.

ازحف من خلال الفتحة. ما أن تطوي المقاعد حيث تتوفر لديك مساحة للزحف من خلالها، ويمكن بعد ذلك فتح الأبواب الخلفية و استعادة مفاتيح السيارة بسهولة.