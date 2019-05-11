كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوندا تطلق اسم E على سيارتها الكهربائية الصغيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة هوندا اسم E على سيارتها الاختبارية الكهربائية، وذلك بعد حصول السيارة على قرار إنتاجها، كما تنوي الشركة اليابانية طرح سيارتها في الأسواق خلال أشهر قليلة كموديل لعام 2020، وقد كشفت عن صور للسيارة شبه الإنتاجية، والتي تلمح إلى مستوى الأناقة والبساطة التي ستأتي به السيارة.

ستكون هوندا e سيارة المستقبل للمدن بتصميمها الصغير وأدائها الاقتصادي، ولكنها ستكون مترفعة السعر نسبياً حيث يتوقع أن تطرحها الشركة بسعر لا يقل عن 150,000 ريال سعودي.