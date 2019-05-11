تقطع مسافة 510 كيلومتر في الشحنة الواحدة.. تعرف على أحدث سيارة كهربائية صينية

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية "نيو"، عن سيارتها الكهربائية الجديدة ES6، والتي تتمتع بقوة هائلة تمكنها من الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.7 ثانية.

وتستطيع السيارة أن تقطع مسافة تتراوح بين 430 و510 كيلومتر، في الشحنة الواحدة، نظراً لسعة بطارياتها التي تصل إلى 70 و84 كيلووات ساعة.

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وتعتمد السيارة على محركين كهربائيين بقوة إجمالية 400

كيلووات- أي ما يعادل 544 حصان، و 725 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران.

ويمكن التحكم في وظائف السيارة في عن طريق الأوامر الصوتية، ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة بأسعار تبدأ من 47.5 ألف يورو، خلال شهر يونيو القادم.