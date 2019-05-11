شيفورليه تقر تخفيضات على أسعار سيارتها الفان

كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل شيفروليه في مصر، خصماً على أسعار سيارتها الفان المجمعة محلياً، ذات الـ8 مقاعد N300.
وبلغت التخفيضات التي شملت جميع فئات السيارة 15 ألف
جدير بالذكر أن أسعار حوالي 10 سيارات قد شهدت تخفيضات كبيرة، تصل إلى 51 ألف جنيه، منذ مطلع شهر مايو الجاري،
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