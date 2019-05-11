شيفورليه تقر تخفيضات على أسعار سيارتها الفان

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل شيفروليه في مصر، خصماً على أسعار سيارتها الفان المجمعة محلياً، ذات الـ8 مقاعد N300.

وبلغت التخفيضات التي شملت جميع فئات السيارة 15 ألف

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جنيه، حيث انخفضت أسعار الفئة الأولى إلى 156.250 جنيه، بدلاً من 171.250 جنيه، بينما بلغت أسعار الفئة الثانية بعد التخفيض 159.300جنيه بدلاً من 174.300 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزاً أصبحت تقدم بسعر 174.650 جنيه بدلاً من 189.650 جنيهاً.

جدير بالذكر أن أسعار حوالي 10 سيارات قد شهدت تخفيضات كبيرة، تصل إلى 51 ألف جنيه، منذ مطلع شهر مايو الجاري،

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