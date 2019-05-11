عروض هوندا 2019 عبدالله هاشم الرمضانية للكاش والاقساط

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت عبدالله هاشم “هوندا” عروضها الرمضانية على العديد من الطرازات لديها في جميع فروعها بالمملكة. ويأتي العرض بدون دفعة اولى وبدون رسوم ادارية مع ضمان المصنع 3 سنوات او 100,000 كيلو:- خصم على هوندا اكورد 2018 علـى خصم استردادي يبلغ 10,000 ريال سعودي.

خصم على هوندا سيفيك 2018 على خصم استردادي يبلغ 11,400 ريال سعودي.

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