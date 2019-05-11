“تفاصيل” حرمان ديفيد بيكهام من القيادة لاستخدامه الجوال أثناء قيادة سيارته بنتلي

الخليج ٣٦٥ نت – نجم كرة القدم ديفيد بيكهام عوقب على استخدامه للهاتف أثناء القيادة بمنعه من قيادة أي سيارة لنصف عام.. وقد تم رصد لاعب مانشستر يونايتد السابق أثناء استخدامه لجواله وراء مقود سيارة بنتلي في زحام منتصف لندن.
بيكهام قدم اعترافاً مكتوباً بخطئه وتقبل عقوبته بمنعه من القيادة لـ 6 أشهر وتغريمه ما يعادل 3750 ريال، مبرراً الأمر بأن الطريق كان مزدحماً “لدرجة أن السيارات تحركت بالكاد”.
وصرحت القاضية المسؤولة عن قضيته رداً عليه: “هذا ليس عذراً في القانون، واستخدام الهاتف أثناء القيادة يضعك ويضع الآخرين في خطر”.
ويُذكر أن بيكهام بالفعل أخذ تذاكر سرعة مرتين في 2016 و2018، ومع التهمة الجديدة واجه خطر حظره من القيادة بشكل نهائي، ما يعني أن حكم اليوم كان رحيماًَ به مقارنة بالبديل الأشد القسوة.
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