مازدا ستصنع محركات 6 سلندر مستقيمة وسيارة تنافس مرسيدس C-Class

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر مازدا في تحسين مجالها وصورتها باستمرار، مع تقديم مازدا 3 الجديدة كلياً والأفضل من كل جانب من الموديل السابق، وتحديث مازدا 6 وCX-5 كروس اوفر، والآن أعلنت الشركة عن عزمها بناء محرك 6 سلندرات مستقيمة.

هذا يعني أن مازدا ستنضم لاودي وبي ام دبليو وجاكوار ومرسيدس بنز في إعادة إحيائهم للمحرك، والذي يشتهر بصعوبة التعامل معه وتوفير مساحة مناسبة له في مقصورة المحرك.

كما تنوي مازدا تقديم نظام هجين مخفف جديد ومنصة للسيارات الكهربائية ونظام دفع رباعي متطور جديد وربما الأهم من كل هذا، سيارة جديدة كبيرة الحجم، وكله جزء من توجه مازدا نحو الجيل القادم من التقنيات والسيارات.

من المتوقع أن مازدا 6 القادمة ستكون أول موديل يحصل على محرك الست سلندرات الجديد ضمن مجال الشركة، بتصميم مشابه لسيارة فيجن كوبيه المدهشة المرفقة صورها بالأسفل، ما يعني ارتفاع سعر السيارة ومرتبتها في السوق للفئة الفاخرة مع توجيهها لمنافسة بي ام دبليو الفئة الثالثة ومرسيدس C-Class مباشرة.