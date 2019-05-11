بوتاس يتصدر أزمنة التجارب الحرة ليوم الجمعة – جائزة إسبانيا الكبرى

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – سيطر الفنلندي فالتيري بوتاس تجارب الحرة الأولى الصباحية وتجارب الحرة الثانية ظهر اليوم المقامة على حلبة كاتالونيا الإسبانية لجائزة إسبانيا الكبرى بأداء سيثير قلق الحصان الجامح الذي قدم محركًا مطورًا في برشلونة مع تزايد الضغوط ليحقق فوزه الأول هذا الموسم.

بوتاس المتصدر في نقاط بطولة الفورمولا 1 بفارق نقطة واحدة عن زميله هاميلتون بعد أربعة سباقات، كان الأسرع بـ 0.115 ثانية عن ثنائي الفيراري، سيباستيان فيتيل و ليكليرك بفارق 0.106 ثانية في الجلسة الصباحية على الإطارات “الميديوم”. وفي الجلسة الثانية، كان يتقدم على زميله هاميلتون بـ 0.049 ثانية لذي يتصدر البطولة بفارق نقطة واحدة بعد أربعة سباقات ، أسرع بـ 0.049 ثانية من هاميلتون الذي حسّن وقته في اللفة الثانية على أسرع الإطارات “اللينة” بينما لم يشارك زميله في الفريق في تحسين زمنه.

وعلى وتيرة السباق، يبدو أن مرسيدس تتقدم إلى الأمام وتتحسن أكثر وأكثر، إذا حكمنا على المدى الطويل بالوقود الثقيل الذي تخضع لها الفرق في نهاية الجلسة.

مرسيدس كانت الأسرع بنصف الثانية من سيارة الفيراري على إطارات مكافئة، وعلى أساس وتيرة يوم الجمعة، تبدو فيراري أكثر احتمالًا في مواجهة التهديدات من ماكس فيرستابن، سائق ريد بل يوم الأحد أكثر من أنها تقاتل مرسيدس للفوز بالسباق.

نتائج التجارب الحرة الأولى:



نتائج تجارب الحرة الثانية:



