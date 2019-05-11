“بالصور” مقارنة بين سيارتي الرئيسين الأمريكي والروسي

الخليج ٣٦٥ نت – تعد سيارات الليموزين عنصر هام للغاية بالنسبة لزعماء العالم فيما يتعلق بدخولهم الراقي لمختلف المناسبات، ولكن هناك قليل من السيارات التي تحظى بنفس تميز ليموزين الرئيس الأمريكي والتي تعرف باسم الوحش “Beast” التي تأتي في نسختها الأخيرة موديل 2018 من كاديلاك، والتي تم تكليف الشركة بصناعتها في 2014.

في الوقت ذاته، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً عن سيارته الليموزين الرئاسية الجديدة التي تحمل اسم اوروس سينات، حيث تعد اوروس علامة سيارات روسية فاخرة جديدة، وقد دشنت الشركة طراز سينات ليموزين في 2018 ضمن معرض موسكو للسيارات، فدعونا نلقي اليوم نظرة على سيارتي كلا الزعيمين بمقارنة بسيطة بينهما.

نبدأ أولاً مع ليموزين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة والتي يبلغ سعرها 1.5 مليون دولار (5.62 مليون ريال)، حيث تنضم إلى كاديلاك DTS موديل 2009 التي كان يستخدمها الرئيس السابق باراك أوباما، ويستخدم حرس الرئيس السري حالياً كلا السيارتين معاً، رغم اختلاف الجديدة بشكل كبير نظراً لاعتمادها في واقع الأمر على منصة جنرال موتورز للبيك اب.

لا تكشف حراسة الرئيس الأمريكي أغلب تفاصيل السيارة، ولكن من المعلوم أنها تزن 9,000 كجم تقريباً مع مساحة داخلية تسع 7 ركاب، كما أنها مصممة لتكون مضادة للرصاص والانفجارات وحتى الهجمات الكيميائية والبيولوجية مع نوافذ سُمكها 3 إنش في حين يكون درعها المصنوع من الفولاذ والسيراميك بسُمك 8 إنش، في حين هناك أيضاً إطارات مغطاة بمادة الكيفلار فائقة التحمل وخزانات وقود معزولة.

أما بداخل السيارة، فنجد أن الرئيس الأمريكي يمتلك إمكانية الوصول لنظام اتصالات حديث للغاية مع نظام أمان يبث مخزون من الأكسجين النظيف ومخزون من الدماء اللازمة للحفاظ على حياة الرئيس في حالة الإصابة.

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أما فيما يتعلق بسيارة اوروس سينات الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهي تأتي بمحرك V8 سعة 4.4 لتر متصل بنظام هايبرد وناقل أوتوماتيكي 9 سرعات بدفع رباعي، وهي تتاح بخيار محرك V12 سعة 6.6 لتر قوته 857 حصان.

تأتي سينات بطول 6.6 متر وبوزن 6500 كجم، ومثل الوحش الخاصة بالرئيس الأمريكي، نجد أنها مضادة للرصاص والقنابل مع داخلية مكسوة بالجلود والزخارف الخشبية بجانب نظام ترفيه معلوماتي حديث.

هذا وتأتي اوروس سينات بسعر يبدأ من 160,000$ (600,000 ريال)، حيث يتوقع أن يبدأ طرحها بالأسواق في 2020، فيما من المؤكد أن سيارة الرئيس الروسي تأتي بسعر مرتفع أكثر من ذلك بفارق كبير، ولكن وجود أي معلومات تفصيلية مؤكدة حول قيمة هذه النسخة الرئاسية الخاصة.