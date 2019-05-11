6 معلومات تهمك عن شيفروليه كمارو 2020

الخليج ٣٦٥ نت – رغم تدشين الجيل الحالي من كمارو في 2016، إلا أن شيفروليه تستمر بتحديثها بشكل مستمر منذ وقتها، وهو ما ينطبق كذلك على موديل 2020 الذي حصل على خيار جديد للناقل مع محرك V6 بجانب عدة تحديثات تصميمية، وسوف نعرض لكم اليوم 6 نقاط ينبغي معرفتها عن الموديل الجديد.

محرك V8 بسعر أرخص

تأتي كمارو LT1 الجديدة كخيار ممتاز بين فئات 1LT الأدنى وSS الأعلى، حيث أن سعرها الذي يبدأ من 34,995$ (131,230 ريال) يجعلها أرخص كمارو بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 455 حصان، خاصة بفارق سعر يبلغ 3,000$ (11,250 ريال) عن كمارو 1SS موديل 2019، كما أنها تأتي مع نفس غطاء محرك فئة SS ذو منفذ الهواء مع عدة لمسات خارجية مستعارة من فئة LT.

ناقل أوتوماتيكي 10 سرعات مع محرك V6

بعد إتاحة الناقل الأوتوماتيكي 10 سرعات بالفئات ذات محرك V8، أتاحت شيفروليه نفس الناقل المميز كخيار مع الفئات ذات محرك V6 سعة 3.6 لتر.

مظهر جديد لفئة SS

تتبنى كمارو SS مظهر جديد لمقدمتها يعتمد على تصميم نموذج كمارو شوك الاختباري الذي ظهر بمعرض سيما الماضي مع وضع شعار شيفروليه بأعلى الشبك بدلاً من الفاصل الوسطي الذي أضحى بنفس لون الهيكل.

توفير اللون الأخضر

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نظراً لتوفر فورد موستنج باللون الأخضر، قررت شيفروليه طرح الخيار ذاته باسم أخضر الراليات لكمارو في 2020، وهو ما يعد اسم اللون ذاته عندما كان متاحاً في أول أجيال كمارو.

إتاحة الجناح الخلفي ومقاعد ريكارو الرياضية بفئات أكثر

كان الجناح الخلفي متوفراً سابقاً مع حزمة RS فقط، إلا أنه الآن أصبح متوفراً أيضاً بفئات LS وLT، في حين كانت مقاعد ريكارو الرياضية متوفرة فقط بفئات 1LE، ولكنها صارت الآن متاحة على LT، بجانب توفير الدواسات الألمنيوم وأحزمة الأمان الحمراء بكافة الفئات.

مصابيح خلفية مظللة وخيار لمكابس مكابح ملونة

هذا وقد حصلت فئات LS وLT أيضاً على خيار مصابيح خلفية مظللة بجانب خيار مكابح مكابح حمراء أو برتقالية بفئات LT وLT1 وSS إلى جانب شعار شيفروليه المطلي باللون الأسود بفئة LT.