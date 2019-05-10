أهمية حساس الكرنك وخطورة تلفه على محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر حساس الكرنك من أبرز الحساسات التي تتواجد في السيارات، وتتلخص وظيفته في نقل معلومات عن سرعة عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة كي يتم تحديد الوقت الصحيح لإطلاق الشرار من البواجي إلى غرفة الاحتراق داخل المحرك لبدء عملية الاشتعال بين الوقود والهواء، كي يتم توليد الطاقة لحركة السيارة.



وفي حال تعرض هذا الحساس الهام للتلف فإنه سوف يعطى كمبيوتر السيارة قراءات غير صحيحة، بالتالى يبدأ الكمبيوتر بدوره في إعطاء إشارات خاطئة، مما يسبب العديد من المشاكل والأعطال لمحرك السيارة.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تلف حساس الكرنك، منها إذا تعرض لحرارة وضغوطات شديدة، أو إذا تعرض للمياه، أو إذا انتهى عمره الافتراضي، أو بسبب عدم إحكام مقبس توصيل الحساس، أو قطع بأحد أسلاكه، أو بسبب تسريب زيت من مبرد الزيت أعلى الحساس، أو عطل بكنترول المحرك.



أما عن المؤشرات التي تدل على تعرض الحساس للتلف، فهي الشعور بضعف أداء المحرك أثناء السيارة، وظهور اهتزازات وارتجاج للسيارة أثناء السير، إصابة السيارة بالنتعات والتقطيع، تأخر استجابة المحرك في الدوران، وفي بعض الأحيان يتوقف محرك السيارة نهائي عن الدوران.