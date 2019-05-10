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“بالصور” تعرف على اكثر 20 سيارة SUV أمانا في العالم

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة الأمريكي أعلن عن اختياراته لأكثر السيارات سلامةً في 2019، لتحصل 20 سيارة SUV على تقييم “اختيار السلامة الأعلى”، منهم تسعة حصلوا على أفضل جائزة للمعهد “اختيار السلامة الأعلى +”.

للحصول على أعلى جائزة سلامة من المعهد، على السيارات تقديم أداء قوي في جميع اختبارات التصادم، ولابد من الحصول على تقييم “جيد” في اختبارات تصادم المقدمة والجوانب والسقف وجماية الرأس، وتقييم “متفوق” في اختبارات منع الحوادث، وتقييم “جيد” على الأقل للمصاببح الأمامية.

ونرى 4 موديلات هيونداي في هذه القائمة، أكثر من أي شركة أخرى، مع ثلاث موديلات لهوندا ومازدا.. ونعرض لكم القائمة بأكملها فيما يلي.

بي ام دبليو X2 : جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

BMW X2 â Top Safety Pick

هوندا CR-V: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Honda CR-V â Top Safety Pick

هيونداي كونا: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

Hyundai Kona â Top Safety Pick+

هيونداي توسان: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Hyundai Tucson â Top Safety Pick

مازدا CX-3: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Mazda CX-3

مازدا CX-5: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

Mazda CX-5 â Top Safety Pick+

ميتسوبيشي اوتلاندر: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Mitsubishi Outlander â Top Safety Pick

سوبارو فوريستر: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Subaru Forester â Top Safety Pick

هوندا بايلوت: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Honda Pilot â Top Safety Pick

هيونداي سنتافي: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

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Hyundai Santa Fe â Top Safety Pick+

هيونداي سنتافي XL: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Hyundai Santa Fe XL â Top Safety Pick

كيا سورينتو: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

Kia Sorento â Top Safety Pick+

مازدا CX-9: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Mazda CX-9 â Top Safety Pick

مازدا باثفايندر: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Nissan Pathfinder â Top Safety Pick

سوبارو اسينت: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

Subaru Ascent â Top Safety Pick+

تويوتا هايلاندر: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

Toyota Highlander â Top Safety Pick

اكيورا RDX: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

Acura RDX â Top Safety Pick+

بي ام دبليو X3: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

BMW X3 â Top Safety Pick+

مرسيدس بنز GLC: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

Mercedes-Benz GLC â Top Safety Pick+

مرسيدس بنز GLE: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

Mercedes-Benz GLE â Top Safety Pick+

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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