“بالصور” تعرف على اكثر 20 سيارة SUV أمانا في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة الأمريكي أعلن عن اختياراته لأكثر السيارات سلامةً في 2019، لتحصل 20 سيارة SUV على تقييم “اختيار السلامة الأعلى”، منهم تسعة حصلوا على أفضل جائزة للمعهد “اختيار السلامة الأعلى +”.

للحصول على أعلى جائزة سلامة من المعهد، على السيارات تقديم أداء قوي في جميع اختبارات التصادم، ولابد من الحصول على تقييم “جيد” في اختبارات تصادم المقدمة والجوانب والسقف وجماية الرأس، وتقييم “متفوق” في اختبارات منع الحوادث، وتقييم “جيد” على الأقل للمصاببح الأمامية.

ونرى 4 موديلات هيونداي في هذه القائمة، أكثر من أي شركة أخرى، مع ثلاث موديلات لهوندا ومازدا.. ونعرض لكم القائمة بأكملها فيما يلي.

بي ام دبليو X2 : جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

هوندا CR-V: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

هيونداي كونا: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

هيونداي توسان: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

مازدا CX-3: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

مازدا CX-5: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

ميتسوبيشي اوتلاندر: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

سوبارو فوريستر: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

هوندا بايلوت: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

هيونداي سنتافي: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

Advertisements

هيونداي سنتافي XL: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

كيا سورينتو: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

مازدا CX-9: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

مازدا باثفايندر: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

سوبارو اسينت: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

تويوتا هايلاندر: جائزة “اختيار السلامة الأعلى”

اكيورا RDX: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

بي ام دبليو X3: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

مرسيدس بنز GLC: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”

مرسيدس بنز GLE: جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”