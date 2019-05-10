“بالصور” باجاني هوايرا BC الإصدار الأكثر تألقاً معروضة للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – ما ترونه هنا هو باجاني هوايرا BC إصدار Machina Volante الخاص، والمعروضة للبيع من شركة Miller Motorcars.. وقد تم بناء السيارة في 2017، لتصبح ربما أغرب وأجرأ سيارة هوايرا على الإطلاق، بجناح خلفي كربوني أكبر من الجناح القياسي العملاق بالفعل.

خارجية السيارة هي مزيج من ألياف الكربون المزرقّة وألياف الكربون التقليدية المصقولة، مع فتحات هواء كبيرة في ألواح الجسد الخلفية ولمسات زرقاء على مشتت الهواء الخلفي وعجلات ذهبية والمزيد.

داخلية السيارة هي واحدة من أكثر الأعمال الفنية إبداعاً وجمالاً، بمقاعد كربونية مستقلة بلمسات زرقاء وتخييط بعلم إيطاليا، مع جلود سوداء وزخرفات من الألومنيوم الأسود وألياف الكربون.

وتستمد السيارة قوتها من محرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر مأخوذ من AMG بقوة 789 حصان وعزم دوران 1100 نيوتن.متر.