هل أنف القرش هو مستقبل تصميم سيارات كيا؟

الخليج ٣٦٥ نت – من أهم العناصر التي تميز تصميم موديلات شركة عن أخرى هي الشبك الأمامي.. بعض التصاميم تصبح أيقونية وخالدة في ذكرى صناعة السيارات وبعضها يثير الجدل، ولكنها دائمة مهمة في تحديد توجه التصميم لعلامة أو أخرى.

كيا اشتهرت بتصميم “أنف النمر” لموديلاتها، والذي ساهم في جذب الانتباه وإشعال الحماسة لسياراتها في الأعوام الأخيرة وبناء الثقة بجراءة وتفرد تصميم الشركة الكورية، ولكن هل وقت أنف النمر يقترب من الانتهاء؟

كيا كشفت مؤخراً عن سيارة هابا نيرو الاختبارية في معرض نيويورك للسيارات، والتي مثلت عرضاً لمستقبل الشركة وطموحاتها مع السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية، ولكن ربما بنفس الأهمية هي شبكة التهوية التي حملت تصميماً مختلفاً عن المعتاد، تصميم “خطم القرش” حسب وصف الشركة له.

Advertisements

من الواضح أن كيا في علاقة حب مع وجوه الحيوانات بمختلف أنوعها، وخطم (مقدمة) القرش ليس استثناءً، حيث جذب انتباه الكثيرين في نيويورك بتصميمه الفريد والمنطقي، والذي استبدل فتحات التهوية الكبيرة في شبكة أنف النمر بشقوق جانبية صغيرة أكثر من كافية لتبريد المكونات الإلكترونية والبطاريات الكهربائية، كما أنه أجمل بشكل ملحوظ من شبكة تهوية الكهربائية الاختبارية الأخرى Imagine by Kia، والتي رأيناها في معرض جنيف في مارس الماضي.

السؤال هنا، هل هذا هو مستقبل تصميمات كيا؟، وهل سنرى تطبيقا لهذه الواجهة الجديدة للموديلات الإنتاجية الكهربائية في الأعوام القادمة؟.. لم لا.