كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رام تخطط لإنتاج سيارة بيك أب جديدة بأسعار منافسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تريد رام المنافسة من خلال الأسعار لسيارتها البيك أب القادمة، لا توفر رام حالياً سوى 1500 بسعر أقل من 30 ألف دولار أي ما يعادل 112,500 ريال، ولكن كل هذا سيتغير قريبًا.

كما أكد مايك مانلي مدير فيات كرايسلر أن شركته ستصنع بيك أب جديدة متوسطة تقع أسفل جيب جلاديتور المخصصة للطرق الوعرة من حيث السعر، من خلال تطوير قاعدة عجلات جديدة تناسب بيك أب متوسطة مخصصة للأعمال، مما يساعد على النمو والمنافسة بشكل أقوى.

كما تنوي الصانعة الأمريكية طرح البيك أب الجديدة بسعر يبدأ من 20 ألف دولار أي ما يعادل 75,000 ريال، كي تنافس كلاً من كولورادو و كانيون من جنرال موتورز وفورد رينجر.