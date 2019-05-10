كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لكزس GX 2020 المحدثة تظهر بدون تمويهات أثناء الاختبار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت سيارة لكزس GX 2020 المحدّثة أثناء اختبارها، حيث حصلت الـ SUV على تحديثات محدودة.

خارجية السيارة حظيت ببعض التغيير وخاصة مقدمتها، فيما يبدو أن التمويهات تخفي المصابيح الأمامية LED معادة التصميم، مع شبكة لكزس المغزلية بتصميم أكثر حدة مقارنة بـ LS و LC 500، و منطقة فضية بارزة أسفل المقدمة.

أما المقصورة الداخلية تأتي بمقود جديد وشاشة عرض متعددة الخصائص بحجم أكبر، مع تحديث برمجيات نظام المعلومات الترفيهية.

لا نعلم إن كان هنالك تغيير في المواصفات الميكانيكية، أما الموديل الحالي يأتي بمحرك V8 سعة 4.6 لتر بقوة 301 حصان وعزم دوران 446 نيوتن.متر، بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع رباعي.