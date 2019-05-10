حلبة ايرتون سينا تستضيف جائزة البرازيل الكبرى لموسم 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تجددت آمال إقامة سباق جائزة البرازيل الكبرى الذي كان محل تساؤل كبير منذ فترة بعدما أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب حديثاً جايير بولسونارو بأن السباق سينتقل الى حلبة جديدة العام المقبل في ريو دي ” جينيرو والتي ستحمل إسم الأسطورة آيرتون سينا لتحل مكان حلبة انترلاغوس في ساوباولو والمعروفة أيضا بأسم “أوتودرومو خوسيه كارلوس بيس” والتي إحتضنت سباقات الفورمولا 1 في البرازيل لمدة 30 عاماً على التوالي.

الخبر الذي نشره الرئيس البرازيلي على حسابه في التويترالرئيس الثامن والثلاثين للبرازيل والذي تم تأكيده بعد ذلك أيضاً خلال مؤتمر صحفي

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بناء الحلبة سيكون في غضون ستة الى سبعة أشهر وسيتم بنائها من أموال خاصة وليست بأموال الحكومة كما أشار بولسونارو وذكر أيضاً أن بناء الحلبة سيساهم في إنتعاش الإقتصاد البرازيلي وسيتم تسميتها على إسم الأسطورة آيرتون سينا ليصبح اسمها “اوتودورمو ايرتون سينا”.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها الفورمولا 1 في ريو دي جينيرو. فقد أقيمت جائزة البرازيل الكبرى في ريو في ثمانينيات القرن الماضي في “أوتودرومو إنترناسيونال نيلسون بيكيه”.الذي تم هدمه في عام 2012 لإفساح المجال أمام المرافق الخاصة الأولمبياد صيف 2016.