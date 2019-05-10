“تفاصيل” هوندا ستوقف عددا من طرازاتها

الخليج ٣٦٥ نت – ألقى المدير التنفيذي لهوندا، تاكاشيرو هاتشيجو، خطاباً هاماً عن مستقبل الشركة واستهدافها لـ “تبسيط مجالها”، وسيصل الأمر إلى إحالة عدد من الموديلات للتقاعد للتركيز على أهم الموديلات في بعض الأسواق العالمية لإزالة أي تشويش جانبي.

وتنوي هوندا تقديم نظامها الهجين ذي الموتورين في جميع مجالها، مع عزمها تدشين موديل هوندا فيت الجيل القادم في معرض طوكيو للسيارات هذا الخريف بنسخة جديدة من هذه التقنية الهجينة.

وتؤمن هوندا أن ثلثي مبيعاتها العالمية ستكون هجينة أو كهربائية بحلول 2030، مع لعب هوندا E القادمة دوراً هاماً مع تقديمها لفكرة سيارة المدينة الكهربائية ذات المدى المناسب 200 كيلومتر.

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وصرح هاتشيجو أنه يخطط لتقليل النسخ المتوفرة للموديلات لثلث عددها الحالي بحلول 2025، مشيراً إلى أن الشركة تقدم تجميعات أكثر من اللازم وغير ضرورية لعدد من المزايا والنسخ الفائضة، ما يؤثر سلباً على كفاءة الإنتاج.

هذه الخطة الجديدة ستؤدي إلى انخفاض 10% في مصاريف الإنتاج بحلول 2025، مع انخفاض عدد ساعات تطوير الموديلات بـ 30% واستغلال هذا الوقت في بحث وتطوير تقنيات جديدة.