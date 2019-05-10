سيارات تيسلا بإمكانها الآن رصد أعطاب نفسها وطلب قطع الغيار أوتوماتيكياً

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت تيسلا ميزة جديدة في سياراتها تسمح برصد المشاكل الميكانيكية وإرسال طلبات أوتوماتيكية لقطع الغيار اللازمة.

أحد ملاك تيسلا نشر صورة لتذكرة طلب خدمات استلموها على شاشة المعلومات في موديل 3، حيث رصدت السيارة ظرف غير متوقع في نظام تحويل الطاقة، ما دفعها لطلب قطعة غيار بشكل تلقائي وإرسالها لمركز خدمة تيسلا المفضل للعميل.

وصرحت تيسلا: “بإمكان سياراتنا تفحص بعض المكونات للتأكد من احتياجها للاستبدال وطلب قطع الغيار قبل زيارتك القادمة لمركز الخدمة”، ويُذكر أن المدير التنفيذي ايلون ماسك أكد في بداية العام أن تحسين الخدمات المتوفرة لسيارات تيسلا هي واحدة من أولوياته.

وأشار ماسك إلى أن ملاك تيسلا بإمكانهم حذف أي طلب أوتوماتيكي لقطعة غيار إذا اعتقدوا أنها غير ضرورية، وهو جانب هام جدا لهذه الخدمة لإعطاء حرية لملاك السيارات في تغيير بعض المكونات فورياً أو الانتظار قليلاً لسبب أو لآخر.