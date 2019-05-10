نبذة تاريخية عن جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 – موسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تتجة الأنظار نهاية هذا الأسبوع الى أحد أقدم الحلبات الأوروبية والأكثر تشويقا في روزنامة فورمولا 1، حلبة برشلونة الواقعه في إقليم كاتالونيا الصارم في استقلاله عن إسبانيا. وتعد جائزة إسبانيا الكبرى الجولة الخامسة من بطولة فورمولا 1 لموسم 2019. كما يستعد الجميع لخوض منافسة مثيرة تحت ضل التحديثات والتطوير للمحركات وهيكل السيارة نهاية هذا الأسبوع.

إليكم كل ما تحتاج إلى معرفته قبل عطلة نهاية الأسبوع لجائزة إسبانيا الكبرى في 10-12 مايو 2019:

تقوم بطولة الفورمولا 1 بزيارة حلبة برشلونة – كاتالونيا منذ عام 1991 ، لكن جائزة إسبانيا الكبرى لعام 2019 قد تكون الأخيرة ، حيث لم تتفاوض الحلبة بنجاح على عقد لعام 2020 وصاعدًا. نظرًا لكونها واحدة من أكثر المدن زيارة في أوروبا ، فليس من المستغرب أن تتمتع برشلونة، المدينة الأقرب إلى الحلبة ، بثروة من الثقافات والشواطئ إلى الحياة الليلية الصاخبة.

يذكر أن الجائزة إحتفلت بمئويتها في عام 2012. وتعرف إسبانيا بإستضافتها العديد من السباقات تحت راية جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 على حلبات عدة في أرضها مثل حلبة ديل خاراما، حلبة خريز وحلبة فالنسيا وغيرها من الحلبات. وستكون حلبة برشلونة هذا العام المرة الثامنة والعشرون من إقامتها لجائزة إسبانيا الكبرى.

والجدير بالذكر بأن السباق توقف قبل الحرب العالمية الأولى، وأعيد في 1967، وكانت جزءا منتظما من بطولة العالم للفورمولا 1 منذ عام 1968 في حلبات مختلفة.

للجمهور المشاهد من الحلبة، يعتبر المنعطف الأول المعروف أيضا بأسم إلف ‘Elf’ من أفضل الأماكن التي يمكن مشاهدة السباق إذ يحدث بها التجاوزات ولكن بفرص قليلة مع وجود مستقيمات طويلة في الحلبة.

وتعتبر ‘نيو هولاند’ من الأماكن الأكثر شعبية لمشاهدة السباق وهي الزاوية الأكثر تحديا للسائقين إذ تقع في (الإنطلاقة والنهاية) للسباق من الحلبة حيث يعد الخروج السريع أمرًا ضروريًا لزيادة السرعة إلى أقصى حد متوقعين حدوث الكثير من الدراما.

ولن ننسى بعض اللحظات الكلاسيكية في برشلونة، فوز ماكس فيرستابن في أول ظهور له مع الريد بل في عام 2016، ومشاهدة إحتفال الفنزويلي باستور مالدونادو بالفوز مع فريقه ويليامز في عام 2012. هناك الكثير مما يجعلك تشعر الحماس والإثارة في نهاية هذا الأسبوع على حلبة برشلونة.

بعض أبرز الأرقام والإحصائيات لجائزة إسبانيا الكبرى 2018:

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تبلغ طول اللفة 4.655 كيلو متر، حيث تبلغ المسافة الإجمالية للسباق 307.104 كيلومتر على مدار 66 لفة.



يعتبر مايكل شوماخر من أكثر السائقين فوزا على أرضها بـ 6 إنتصارات يليه جاكي ستيوارت، نايجل مانسل، الان بروست و ميكا هايكنين بـ 3 إنتصارات. وأيضا، هناك العديد من السائقين بإنتصارين ومنهم، أيرتون سينا، كيمي رايكونين وفيرناندو ألونسو.

وتعتبر فيراري أكثر الصانعين فوزا بـ 12 فوز تليها مكلارين بـ 8 إنتصارات.

حامل لقب أسرع لفة تكون من نصيب الفنلندي كيمي رايكونن دقيقة و 21.67 ثانية في 2008 مع فيراري.

ويعتبر فيرناندو الونسو (المعتزل) أول سائق إسباني يفوز بسباق موطنه، أسبانيا في عام 2006 مع فريق رينو، وبعد 7 سنوات عاد مع الفيراري ليفوز مع الفيراري حيث يعتبر فوزه الأخير. كما جاء الإسباني في المركز الثاني في عامي 2003 و2005



جائزة إسبانيا الكبرى 2006: فيرناندو ألونسو الفائز بالمركز الأول- رينو



جائزة إسبانيا الكبرى 2013: فيرناندو الونسو الفائز بالمركز الأول – فيراري



جائزة إسبانيا الكبرى 2003: فيرناندو الونسو يفوز بالمركز الثاني – رينو



جائزة إسبانيا الكبرى 2005: فيرناندو الونسو يفوز بالمركز الثاني – رينو

إستراتيجية الإطارات لجائزة إسبانيا الكبرى 2019:



