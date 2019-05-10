نظرة على خطة موديلات جي ايه سي المستقبلية

الخليج ٣٦٥ نت – خلال عام 2019 الجاري، حققت مجموعة غوانغتشو للسيارات التي تعرف اختصاراً باسم جي ايه سي (GAC) نتائج قوية للغاية عبر شراكاتها المختلفة مع علامات تويوتا وهوندا وفيات كرايسلر وميتسوبيشي لتصنيع سيارات هذه الشركات بالصين، ولكن علامة جي اي سي ذاتها لم تقدم الأداء نفسه، وهو ما يجعل الشركة تنوي الاستثمار بقوة كي تغير من ذلك مستقبلاً.

سيارات الـSUV

توفرت كروس أوفر GS3 عالمياً منذ عام 2017، ومن المنتظر أن تحصل على تحديث منتصف العمر بالربع الأول أو الثاني من 2021، قبل أن يتم استبدالها بالكامل في 2024.

أما عن GS7 الأكبر، فمن المتوقع أيضاً حصولها على تحديث جديد في 2021 قبل استبدالها كلياً في 2024.

وفيما يتعلق بطراز GS8، فقد أعلنت جي ايه سي سابقاً أنها تنوي إطلاق تحديث عالمي لها في 2020.

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السيارات الكهربائية

تعد GE3 هي أول سيارة كهربائية من جي ايه سي، حيث تم طرحها للبيع في الصين منذ منتصف 2017، وسوف تحصل على تحديث هام في مطلع عام 2021 على أن يكون هناك جيل جديد كلياً منها في 2022.

أما عن ايون S فهي هاتشباك كهربائية ذات خمسة أبواب تشبه في تصميمها تيسلا موديل 3، حيث يبدأ طرحه بالصين خلال الشهري الجاري، ليستمر إنتاجها 7 أعوام يتخللها تحديث في 2022، وهي تتمتع بمدى 510 كم مع معمارية كهربائية مخصصة، وهو ما تقول جي ايه سي أنها أول سيارة بالجيل الجديد من بطاريات الليثيوم ذات كثافة طاقة تبلغ 170 واط.ساعة/كجم.

هذا وبينما ستكون ايون LX هي ثاني سيارة من قسم السيارات الكهربائية الخاص بعلامة جي ايه سي، وقد تم استعراضها مؤخراً خلال معرض شنغهاي للسيارات بمدى 600 كم، حيث سيبدأ إنتاجها في سبتمير المقبل على أن تحصل على أولى تحديثاتها في 2026.