شركات السيارات تتسلح بـ«عروض رمضان» لمواجهة الركود

<< تراجع أسعار 10 طرازات بخصومات كبيرة تصل إلى 51 ألف جنيه

<< توقعات بموجة تخفيضات جديدة خلال النصف الثانى من العام

<< رابطة التجار تحذر من برامج التقسيط الوهمية والإعلانات المضللة

كثفت العديد من شركات السيارات عروضها التسويقية، خلال الفترة الأخيرة، والتى بلغت ذروتها مع حلول شهر رمضان الكريم، أملاً فى كسر حالة الركود التى سيطرت على القطاع، منذ مطلع العام الجاري، وتحديداً عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاء الجمركى على السيارات الأوروبية.

وتنوعت العروض ما بين خصومات على الأسعار، وبرامج تقسيط متميزة، وصيانات مجانية بعد البيع، وتخفيضات على قطع الغيار، وهدايا قيمة للعملاء.

حذر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، من وجود بعض العروض الوهمية، خاصةً فيما يتعلق بالتقسيط، مؤكداً أن تقسيط السيارة يتم وفقاً لضوابط معينة خاصة بالبنوك، وليس كما يصوره البعض للعملاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات المضللة.

وأضاف «زيتون»، أن عروض التقسيط المبالغ فيها، تستهدف فقط جذب العميل، دون أن يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وصرح عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، بأنه فى المقابل هناك مجموعة من العروض الحقيقية التى تقدمها الشركات بمناسبة شهر رمضان، بهدف دفع عجلة المبيعات، وانعاش السوق، وتشمل الصيانات المجانية، أو الخصومات على قطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع، والهدايا، والتخفيضات السعرية.

وكان عدد من وكلاء السيارات فى مصر، قد أعلنوا خلال الأيام الأولى من «مايو» الجاري، عن تخفيضات على أسعار حوالى 10 سيارات، بخصومات وصلت إلى 51 ألف جنيه، حيث أقرت شركة «فيات - كرايسلر أوتومبيل» مصر، تخفيضات جديدة على أسعار سيارتها فيات «تيبو»، وصلت 42 ألف جنيه.

وشملت قائمة التخفيضات التى أعلنت عنها الشركة بداية من مايو الجارى جميع فئات السيارة الـ5 المقدمة فى نسختين «سيدان»، «هاتشباك»، حيث أصبحت أسعار الفئة الأولى من «تيبو»، 214.900 جنيه، بدلاً من 227.900 جنيه، بخصم 13.000جنيه، بينما بلغ التخفيض على الفئة الثانية 14ألف جنيه، لتباع بسعر 223.900 جنيه بدلاً من 237.900 جنيه، ووصلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، إلى 23 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمى 269.900 جنيه بدلاً من 292.900 جنيه، بينما انخفضت أعلى فئة من «تيبو» السيدان بنسبة 29ألف جنيه، لتباع بسعر رسمى 299.900 جنيه، بدلاً من 328.900 جنيه، وحصلت فئة الهاتشباك على أعلى نسبة تخفيض، حيث خفضت 42.000 جنيه دفعة واحدة، وأصبحت تباع بسعر رسمى 284.900 بدلاً من 326.900 جنيه .

جدير بالذكر أن هذا التخفيض يعد الثالث على أسعار فيات تيبو، منذ تطبيق الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية، مطلع «يناير» الماضي.

كما أقرت «فيات - كرايسلر أوتومبيل» مصر أيضاً، تخفيضات جديدة،

على أسعار سيارتها الشهيرة x500، وهى المرة الثالثة، أيضاً التى تُخفض فيها «فيات»، أسعار x500، منذ تطبيق الإعفاء الجمركى على السيارات الأوروبية، وبلغت التخفيضات الجديدة على x500، حوالى 51 ألف جنيه، ليصبح سعرها 429 ألف جنيه، بدلاً من 480 ألف جنيه.

وقدمت مجموعة جى بى غبور أوتو للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامة «مازدا» اليابانية فى مصر، تخفيضات على جميع فئات السيارة اليابانية «مازدا 3»، بداية من مايو الجاري، حيث قدم «غبور» السيارة اليابانية فى 3 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات وتأتى جميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 105 حصان.

وتأتى السيارة اليابانية فى نسختين الأولى تنتمى إلى فئة «السيدان»، والثانية «هاتشباك»، وتأتى النسخة السيدان مزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بينما زودت نسخة الـ«هاتشباك» بناقل حركة ستبترونيك من 6 سرعات.

ووصلت التخفيضات الجديدة إلى 31 ألف جنيه على جميع فئات «مازدا»، لتبدأ أسعار النسخة السيدان من 309 آلاف جنيه لفئة Luxury، بينما وصلت أسعار الفئة الثانية Sport إلى 369 ألف جنيه، كما خفضت الفئة الثالثة «هاتشباك» لتباع بسعر رسمى 373 ألف جنيه، بدلاً من 404 آلاف جنيه.

ويعد هذا التخفيض هو الثانى لمازدا 3 منذ بداية 2019 الجارى، حيث حصلت السيارة على تخفيض فى فبراير الماضى وصل إلى 18 ألف جنيه.

كما قدمت أيضاً «جى بى غبور أوتو» للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامة هيونداى الكورية الجنوبية فى مصر، تخفيضاً على أسعار سيارتها السيدان النترا AD «فيس لفت» والرياضية متعددة الاستخدامات «كاريتا» بداية من مايو الجارى.

وخفض غبور، جميع طرازات النترا AD «فيس لفت»، بقيمة 15.100 جنيه، لتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 299.900 جنيه، بدلاً من 315 ألف جنيه، وأصبحت الفئة الثانية تباع بسعر رسمى 309.900 جنيه، والثالثة أصبح سعرها الرسمى 329.900، وتأتى الفئة الرابعة بسعر رسمى 344.900 جنيه، بينما قدم غبور الفئة الخامسة بسعر رسمى 369.900 جنيه، وأصبحت الفئة السادسة تباع بسعر رسمى 389.900 جنيه، بينما قدمت أعلى فئة بسعر رسمى 439.900 جنيه .

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كما كشفت قائمة أسعار «غبور»، الخاصة بـ«مايو»، عن تخفيض أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التى تحمل علامة هيونداى «كاريتا»، بقيمة وصلت إلى 25 ألف جنيه، وشمل التخفيض جميع فئات السيارة الخمس، ليصبح سعر الفئة الأولى الرسمى 340

ألف جنيه، بدلاً من 360 ألف جنيه، بنسبة تخفيض 20 ألف جنيه، كما خفضت «غبور» الفئة الثانية من «كاريتا»، بنفس النسبة لتباع بسعر رسمى 360 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه، بينما حصلت الفئة الثالثة والرابعة والخامسة على التخفيض الأكبر الذى وصل إلى 25 ألف جنيه، وأصبحت أسعارها الرسمية 385 ألف جنيه للفئة الثالثة، بينما قدمت الفئة الرابعة بسعر رسمى 405 آلاف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه، وخفضت الخامسة الأعلى تجهيزاً بنفس النسبة لتباع بسعر رسمى 415 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه .

كذلك فإن «جى بى غبور أوتو»، وكيل علامة جيلى الصينية، أقرت تخفيضاً على أسعار طراز جيلى إيمجراند X7 بقيمة 15.1 ألف جنيه لتصل إلى 299.9 ألف جنيه، مقابل 319 ألفاً سابقًا.

وأعلنت شركة بودى جروب، وكيل علامة شانجى المملوكة لمجموعة بايك الصينية لصناعة وتطوير السيارات الصينية فى مصر، عن تخفيضات على الفئة الأولى من سيارة شانجى M-50 العائلية، تصل إلى 12 ألف جنيه، لتصل أسعار الفئة الأولى من شانجيM-50، إلى 184 ألف جنيه، بدلاً من 196 ألف جنيه.

وكشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لها، والتى شهدت خصومات كبيرة، على غالبية موديلاتها، بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث انخفضت أسعار جميع فئات «نيسان صني»، بمقدار 11 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى AT STANDARD، 209 آلاف جنيه، بدلاً من 220 ألف جنيه، أما الفئة الثانية FULL OPTION، فأصبح سعرها 220 ألف جنيه، بدلاً من 231 ألف جنيه، بينما تراجعت أسعار أعلى فئة SUPER SALON، إلى 231 ألف جنيه، بدلاً من 242 ألف جنيه.

كذلك تراجعت أسعار «نيسان سنترا»، بمقدار 18 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى P1، 269 ألف جنيه، بدلاً من 287 ألف جنيه، وسعر أعلى فئة P2، 287 ألف جنيه، بدلاً من 305 آلاف جنيه.

واستقرت أسعار «نيسان جوكي»، «هاى لاين»، عند 355 ألف جنيه، بينما شهدت أسعار «نيسان قشقاي»، خصماً بقيمة 30 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى BASE، 379 ألف جنيه، بدلاً من 409 آلاف جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثانية 409 آلاف جنيه، بدلاً من 439 ألفاً، فيما بلغ سعر أعلى فئة SPORT، 439 ألف جنيه، بدلاً من 469 ألفاً.

ولم تشهد أسعار نيسان «بيك أب»، أى تغييرات، حيث استقرت أسعار الفئة الأولى SINGLE CAP، 254 ألف جنيه، أما الفئة الثانيةSINGLE CAP AC، فبلغ سعرها 260 ألف جنيه، واستقر سعر أعلى فئة DOUBLE CAP AC، عند 360 ألفاً.

وتعليقاً على هذه التخفيضات، توقعت حملة خليها تصدى فى بيان لها، تراجعاً جديداً فى أسعار السيارات، تزامناً مع معرض القاهرة الدولى للسيارات، المزعم انطلاقه خلال شهر سبتمبر القادم، والذى سيسعى فيه الوكلاء لطرح موديلات جديدة بتخفيضات جديدة.

وقالت الحملة، إن طرح موديلات 2020، خلال النصف الثانى من العام أيضاً، سوف يسهم بشكل كبير فى انخفاض الأسعار، خاصةً أن التوكيلات ستسعى لبيع ما لديها من مخزون من موديلات قديمة لشراء الموديلات الجديدة.

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إنفوجراف

4% تراجعاً فى مبيعات «الملاكي» خلال الربع الأول من 2019

23402 مركبة مبيعات «الملاكي» خلال الربع الأول من 2019

14% تراجعاً فى مبيعات العلامات اليابانية بمصر خلال الربع الأول من 2019

23.9 % نموًا فى مبيعات السيارات الأوروبية بمصر خلال الربع الأول من 2019