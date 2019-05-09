فاروق رامى جاد يقتنص المركز الأول فى دورة التأهل لبطولة العالم لـ«الكارتنج»

تصدر بطل مصر الواعد فاروق رامى جاد، سباقات «روتاكس ماكس تشالنج» لسيارات الكارتنج للمحترفين، على حلبة جيبلى بشرم الشيخ، بعد حصوله على المركز الأول فى أصعب دورة فى تاريخ مسابقات جيبلى ريسواي.

وبدأت المفاجآت عندما دارت سيارة فاروق، حول نفسها فى اللفة الأولى بدون أى

سبب، وكادت تتسبب فى حادث كبير مع سيارة المتسابق أحمد قشوع، وذلك فى السباق التأهيلى لما قبل الدور قبل النهائي، وأنهى السباق فى المركز الرابع.

وانطلق «فاروق» من المركز الرابع، متخطياً أحمد قشوع، ومنفرداً بالدخول

بين سيارتى المتسابقين حسين سلمان، وإسلام أحمد، ونجح فى تخطى «إسلام»، لاحقاً بـ«حسين»، منتهياً فى المركز الثانى بسرعة رهيبة وثبات واضح.

وانتهى السباق النهائى بفوز فاروق بالمركز الأول بجدارة، يليه حسين سلمان فى المركز الثاني، ثم إسلام أحمد فى المركز الثالث، وأحمد قشوع فى المركز الرابع، وذلك بعد توقف محركه تمامًا فى آخر 3 لفات فى السباق النهائي.