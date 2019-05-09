اودي تريد صنع مقصورة “نباتية” لإحدى سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – تعد SUV اودي e-tron الكهربائية أحد أهم الدلائل على رغبة الصانعة الألمانية في تقديم حلول أكثر قدرة بالحفاظ على البيئة في سياراتها، ولكن يبدو أن هذا قد لا يكفي، ما يجعل الشركة تفكر في تقديمها مع خيارات لمسات داخلية نباتية بالكامل كي تكون أكثر حفاظاً على البيئة.

خلال مقابلة حديثة مع مجلة Motor 1 الأمريكية، صرح مدير منتجات اودي، مات مصطفائي، أن الصانعة الألمانية قد تلقت بعض الطلبات من المشترين الذين يرغبون في خفض تأثيرهم الكربوني على البيئة أكثر عبر الحصول على مقصورات مختلفة، وهو ما جعل الشركة تفكر بالفعل في إتاحة خيارات أكثر فيما يتعلق بالخامات المستخدمة بزخارف الداخلية والكسوة والمقاعد لتكون صديقة للبيئة أكثر، وهو ما تم استخدامه بالفعل عند تدشين e-tron GT النموذجية التي أتت بمقصورة نباتية تستخدم شباك الصيد وخامات مختلفة قابلة لاعادة التدوير.

ويذكر أن هناك الكثير من شركات السيارات التي بدأت بالعمل على توفير الكثير من البدائل لمقصورات السيارات التقليدية التي عادة ما يهمين عليها الجلود، حيث أبح هناك اليوم العديد من الخيارات التي تحاكي الجلود كالجلود الصناعية بسيارات تيسلا، إلى جانب مرسيدس التي تطور جلود اصطناعية خاصة تحمل اسم ارتيكو ذات رائحة تشبه الجلد الحقيقي.

هذا وسوف يبدأ توصيل SUV اودي e-tron الكهربائية للعملاء الذين حجزوها في أوروبا والولايات المتحدة بداية من الشهر الجاري، حيث كانت تخطط الصانعة الألمانية لانتاج 55,830 نسخة منها خلال العام الجاري، ولكن تم خفض هذا الهدف لاحقاً كي يصبح 45,242 نسخة فقط.