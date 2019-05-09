رجل يسرق سيارة صديقه مرسيدس AMG ويصطدم ببي ام دبليو

الخليج ٣٦٥ نت – في مدينة كلير ووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، نشرت جريدة The Tampa Bay Times الاخبارية عن قيام رجل باسم كوري فيلدمان، يبلغ من العمر 28 عاماً بسرقة سيارة صديقه من نوع مرسيدس AMG، قبل أن يصطدم بها في حادث مروع.

حسب تقارير الشركة، أخذ فيلدمان سيارة صديقه من أحد محطات الوقود، دون تحديد إذا ما كان يمتلك المفاتيح أن قام بسرقتها حقاً، لينطلق بها لاحقاً على الطرقات العامة بينما كان تحت تأثير الكحول، وعلى بعد مسافة قريبة من مكان السرقة، اصطدمت السيارة بسيارة أخرى من طراز بي ام دبليو بشكل قوي للغاية، ليتمكن بعدها من الخروج من السيارة والهرب على قدميه.

لاحقاً، نُقل سائق بي ام دبليو وزوجته للمستشفى، حيث يعد السائق في حالة حرجة بينما يتم معالجة زوجته من الإصابات، فيما تعقبت الشرطة فيلدمان حتى فندق قريب من مكان الحادث وألقت القبض عليه ليتم توجيه العديد من التهم له التي تتضمن القيادة تحت تأثير الكحول، سرقة السيارات، والقيادة دون رخصة سارية.

هذا وقد تم نقل كوري إلى المشفى كي يتم علاج إصاباته الناتجة عن الحادث، وذلك استعداداً لنقله إلى السجن بانتظار محاكمته الرسمية.