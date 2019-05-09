العقل المدبر وراء نيسان GT-R يكشف ما يخبئه مستقبل جودزيلا

الخليج ٣٦٥ نت – هيروشي تاميرا هو العقل المدبر وراء نيسان جي تي ار، سيارة الأداء الأيقونية المعروفة لمحبيها باسم جودزيلا.. وتعتبر جي تي ار ركن أساسي في مجال نيسان الرياضي تماماً مثل سيارتها الأخرى، 370Z، وقد احتفلت الشركة بالذكرى الخمسين للاثنين هذا العام بإصدارات خاصة لهم.

ولكن مع تقادم عمر جي تي ار الحالية، والتي تعدت العشرة أعوام، بدأ البعض بالتساؤل عن خطط نيسان للمستقبل للبقاء في المنافسة المتطورة باستمرار، وقد أجاب تاميرا عن بعض الأسئلة في حوار صحفي أخير نعرضه لكم باختصار.

ما الذي يميز جي تي ار عن سيارات الأداء الأخرى؟

تاميرا: لست مغروراً ولا أريد مقارنتها بالسيارات الأخرى.. جي تي ار لديها فلسفة وتوجه خاص بها والمنافسة التي نسعى لتعديها هي جي تي ار السابقة لا غير، نسعى دائماً لتحقيق أهدافنا نحن، والمنافسة مع أنفسنا.

على مدار الأعوام الماضية، استخدمت نيسان سباقات السيارات كفرصة لتطوير سياراتها، هل السباقات لا تزال عامل مهم في التطوير؟

تاميرا: لم لا؟، السباقات ممتازة لاختبار مهاراتنا ودفعنا للوصول إلى الحد الأقصى لأداء سياراتنا، كما أنها فرصة للترويج وجلب المتعة للكثيرين.

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الجيل الحالي من جي تي ار مر عليه الكثير من الأعوام، لماذا لم يحال للتقاعد حتى الآن؟ هل تشعرون أن السيارة لا تزال بحال مرضي؟

من الصعب الرضى في أي وقت لطموحنا لتحقيق المزيد دائماً، واستمرار الاعتماد على نفس المنصات هو أمر معتاد في تاريخنا، حيث أطلقنا R32 سكاي لاين جي تي ار في 1989، والتي استمرت منصتها ومحركها ونظام دفعها الرباعي بدون تغيير حتى نهاية عمر R34 في 2002.. حوالي 13 عاماً، لذا لا غريب في الأمر.

ما التقنيات الحديثة التي تحمسك بشكل خاص في تصميم موديلاتكم الرياضية في المستقبل؟

الأمر كله معتمد على ذوق العميل.. إذا رغب العميل في سيارة كهربائية، فالإجابة هي لم لا؟.. الجيل القادم من السيارات قد يكون كهربائياً أو هجيناً، أو قد نستمر مع محركات الاحتراق الداخلي إذا استمر الطلب قوياً عليها.

هل سنرى سيارات رياضية ذاتية من نيسان؟

مرة أخرى، لم لا؟.. سيارة تقود نفسها بنفسها مغ استرخائك وشربك للقهوة وقراءتك للجريدة اليومية.. بإمكان السيارة قيادة نفسها للمضمار ثم ترك التحكم لك للتسابق بحماسة بنفسك.. بإمكاننا الجمع بين الاثنين، المستقبل مفتوح!