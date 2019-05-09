“بالفيديو” شاهد سيارة تيسلا تعبر مياه فيضانات عميقة

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف سيارات تيسلا بمدى تميزها في كثير من الجوانب فيما يتعلق بأنظمتها المتطورة وتصميماتها المستقبلية، ولكن من كان يدري أنها قادرة على السير بالمياه العميقة دون مشكلة؟

هذا هو ما كشفه أحدث فيديوهات تيسلا موديل S المنتشرة على تويتر، والتي يقوم فيها مالكها بالقيادة داخل مياه الفيضان العميقة دون مشكلة بولاية تكساس الأمريكية بينما كانت السيارات الأخرى مركونة على جانب الطريق.

استمر السائق بالقيادة بشكل هادئ حتى وصل إلى الجانب الجاف من الطريق، حيث ساعده في ذلك عدم وجود شبك أمامي يسمح بدخول المياه للمحرك، إلى جانب وجود عزل ممتاز لمقصورة السائق والبطارية أسفل السيارة، بما يمنع وصول المياه إليهما.

هذا وعلى الرغم من مدى روعة المشهد، إلا أن تيسلا تؤكد بأنه لا يجب على ملاك سياراتها محاولة القيادة في الأماكن المغمورة بالمياه العميقة، فلا يمكن معرفة أي الأجزاء يمكن أن تدخل إليها المياه على المدى الطويل، وهو ما يمكن أن يؤدي لحدوث قصر كهربائي ينتج عنه حريق على سبيل المثال.