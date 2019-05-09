كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح هامة على السائق اتباعها عند سحب سيارة معطلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصحت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية السائقين باتباع مجموعة من الخطوات عند سحب سيارة معطلةز

وأعلنت مؤسسة الفحوصات الفنية أنه على السائق عند سحب السيارة بأن يكون الحبل مشدودا قدر الإمكان.

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وأضافت المؤسسة الألمانية، أنه في حال ارتخاء الحبل، يتعين على قائد السيارة المعطلة (المقطورة) أن يقوم بعمليات كبح خفيفة، في حين يتعين على قائد السيارة القاطرة أن يكون حذرا لدى عمليتي بدء السير ونقل الحركة، لاسيما إذا كانت آلية مؤازرة التوجيه لا تعمل بالسيارة المعطلة، وهو ما يزيد من صعوبة التحكم في السيارة.

ويتعين على قائدي السيارتين تشغيل مصابيح التحذير، وعند الانعطاف بالسيارة ينبغي الاعتماد على الإشارة باليد بدلا من إشارات تغيير الاتجاه لتنبيه القادم من الخلف؛ نظرا لأن مصابيح التحذير يجب أن تبقى مضاءة دائما.

فعند الانعطاف جهة اليمين مثلا ينبغي إخراج اليد اليسرى من النافذة اليسرى، والإشارة إلى الجهة اليمنى من فوق سقف السيارة.