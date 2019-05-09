كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تكشف عن سيارة جديدة مواصفات مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت كيا عن مواصفات نموذج جديد من سيارات "Ceed" العائلية الشهيرة، بحسب موقع قناة روسيا اليوم.

وجاءت السيارة "ProCeed GT Line" بهيكل هاتشباك، يتميز بجناح هوائي صغير على قسمه الخلفي، ومصابيح LED، وعجلات رياضية، وفتحات هوائية كبيرة تضفي عليها طابعا رياضيا.

أما المقصورة الداخلية للسيارة فأتت بمقاعد رياضية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، كما تم تزويدها بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، يمكنها العمل مع أنظمة "Apple CarPlay" و "Android Auto"، والكاميرات المثبتة على السيارة من الأمام والخلف.

وزودت "ProCeed GT Line" بمحرك توربيني بسعة 1.4 لتر، بقوة 140 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 9 ثوان، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 نقلات، وأنظمة تعليق وفرملة متطورة لزيادة التوازن عند المنعطفات والسرعات العالية.