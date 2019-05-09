تعرف على تفسير رؤية وقيادة السيارة في الأحلام

الخليج ٣٦٥ نت – تفسير حلم قيادة السيارة له أكثر من دلالة على حسب تفسير كل مفسر للحلم، والسيارة كما نعلم هي وسيلة تساعد في التنقل من مكان لآخر، كما أنها لدى البعض وسيلة لكسب الرزق، ويختلف تفسير الحلم الخاص بالسيارات حسب المتغيرات التي تتواجد به، لذا سوف نستعرض اليوم عدد من الأحلام الخاصة بالسيارات وتفسيرها.



1- تفسير ركوب سيارة

إذا رأيت نفسك في المنام وأنت تركب سيارة ما، فهذا دليل على أنك سوف تمر بظروف صعبة، وسوف تتعرض لتخبط في أمورك وتتغير أحوالك، ولكنها في النهاية سوف تنتهي بحدوث أمر سار أو سماع خبر حسن، أو قد يكون ركوب سيارة في المنام دليلا على الإقدام على عمل متهور أو سرعة في أتخاذ قرارات قد تكون خاطئة وقد تندم عليها فيما بعد.

2- تفسير قيادة سيارة

يفسر ابن سيرين رؤية الشخص لنفسه وهو يقود سيارة في المنام، بأنه شخص تنافسي و يسعى للقمة، أما إذا كنت تقود سيارة بسرعة فأنت سوف تمر بمشكلة تشعر فيها بالغيرة من الآخرين، وإذا وقفت بسيارتك على رصيف السيارات فأنت تقوم بعمل فيه مجازفة وبعض الخطورة وخاصة إذا كان الرصيف مرتفعا بشكل واضح عن الأرض.

3- تفسير قيادة السيارة الأجرة والملاكي



من رأى في منامه أنه يقود سيارة أجرة فهذا يشير إلى الخير والرزق الوفير، وذلك لأن السيارة الأجرة هي مصدر رزق، وإذا كنت تقود في منامك سيارة ملاكي فهذا يدل على أنك شخص قيادي في حياتك العملية والعلمية والأسرية.

4- تفسير السيارة البيضاء

السيارة البيضاء في المنام ترمز إلي خصال إيجابية لدى الرائي منها ما هو متصل بالكرم والشهامة ومنها ما يتصل بنقاء النفس وصفاء القلب، وترمز السيارة البيضاء في المنام إلى البشائر والأفراح، وقد تدل للعزباء على زواج أو خطوبة، والسيارة البيضاء في منام المتزوجة قد ترمز إلى بيتها السعيد وأسرتها المتماسكة أو إلى ذاتها الكريمة النقية الميالة إلى عمل الخير.

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5- تفسير السيارة السوداء

السيارة السوداء في الحلم ترمز إلى الشخصية القوية لدى الرجال وهي رمز للسلطة والنفوذ وربما دلت على مكانة إجتماعية مرموقة خاصة إذا كانت السيارة من طراز فاخر أو مصنوعة من معدن ثمين .

6- تفسير شراء سيارة

في حال رأيت نفسك في المنام وأنت تشتري سيارة، فإن ذلك يدل على أنك سوف تحظى بمكانة مرتفعة بين الناس أو في عملك وسوف تحتفظ بها، وعلى العكس إذا رأيت في المنام أنك تبيع السيارة فهذا معناه أنك سوف تفقد مكانتك أو مركزك، أو أنك ستصاب بعدم توفيق في بعض أمورك التي تقوم بها أو تخطط لها في المستقبل.

7- تفسير تعطل السيارة

إذا كنت تركب سيارة في المنام وتعرضت سيارتك لعطل ما، فإن تفسير ذلك هو أنك ستصادف مصاعب في بعض الأمور التي تحبها وتستمتع بها، وقد تحدث لك مشاكل في العمل أو الحياة الخاصة أو مشاكل مع بعض الأشخاص في حياتك.

8- تفسير حادث سيارة

إذا رأيت نفسك في المنام وأنت على وشك التعرض لحادث سيارة في المنام ولكنك نجوت منه، فهذا تفسيره أنك سوف تنجو من أمر سيء كان سيحدث لك أو أن شخصا منافسا لك يسعى للتخلص منك ولكنك سوف تنجو من مكائده لك، أما إذا تعرضت لحادث سيارة في المنام فسوف تصلك أخبار غير سارة أو تفقد شيئا تحبه.