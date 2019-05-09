لماذا قام إيلون ماسك بشراء ماكلارين F1 منذ 20 عاماً؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعرف ايلون ماسك، المدير التنفيذي لصانعة السيارات الكهربائية تيسلا ومؤسس شركة سبيس اكس للرحلات الفضائية، برغبته الدائمة في تحقيق المزيد في حياته عبر استخدام الكثير من الخطوات الذكية، وهو ما تثبته لنا قصة شرائه لسيارة ماكلارين F1 منذ 20 عاماً.

في 1999، تمكن ايلون من بيع شركة Zip2 الناشئة التي أسسها مع اخيه كيمبال ماسك لأجل تقديم معلومات إرشادية خاصة داخل المدن، حيث تم بيعها مقابل 300 مليون دولار (1.12 مليار ريال).

بعد نجاح عملية البيع، قرر ايلون ماسك أن يكافئ نفسه بشراء واحدة من سيارات ماكلارين F1 مقابل مليون دولار (3.75 مليون ريال)، والتي لا يوجد منها سوى 64 نسخة في العالم أجمع، بجانب كونها أسرع سيارة بالعالم حينها دون منافس، فقد كانت تمثل أفضل ما توصلت له صناعة السيارات من قوة وأداء، خاصة مع امتلاكها محرك V12 من بي ام دبليو سعة 6.1 لتر بقوة 627 حصان مع هيكل مصنوع يدوياً من ألياف الكربون، ما ساعدها على تحقيق رقم قياسي جديد حينها بكونها أول سيارة إنتاجية في العالم تبلغ سرعتها 386.4 كم/س مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثانية.

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