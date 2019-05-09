لماذا قام إيلون ماسك بشراء ماكلارين F1 منذ 20 عاماً؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعرف ايلون ماسك، المدير التنفيذي لصانعة السيارات الكهربائية تيسلا ومؤسس شركة سبيس اكس للرحلات الفضائية، برغبته الدائمة في تحقيق المزيد في حياته عبر استخدام الكثير من الخطوات الذكية، وهو ما تثبته لنا قصة شرائه لسيارة ماكلارين F1 منذ 20 عاماً.
في 1999، تمكن ايلون من بيع شركة Zip2 الناشئة التي أسسها مع اخيه كيمبال ماسك لأجل تقديم معلومات إرشادية خاصة داخل المدن، حيث تم بيعها مقابل 300 مليون دولار (1.12 مليار ريال).
بعد نجاح عملية البيع، قرر ايلون ماسك أن يكافئ نفسه بشراء واحدة من سيارات ماكلارين F1 مقابل مليون دولار (3.75 مليون ريال)، والتي لا يوجد منها سوى 64 نسخة في العالم أجمع، بجانب كونها أسرع سيارة بالعالم حينها دون منافس، فقد كانت تمثل أفضل ما توصلت له صناعة السيارات من قوة وأداء، خاصة مع امتلاكها محرك V12 من بي ام دبليو سعة 6.1 لتر بقوة 627 حصان مع هيكل مصنوع يدوياً من ألياف الكربون، ما ساعدها على تحقيق رقم قياسي جديد حينها بكونها أول سيارة إنتاجية في العالم تبلغ سرعتها 386.4 كم/س مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثانية.
صحيح أن ماكلارين F1 تمتاز بأداء مذهل للغاية، ولكن هذا السبب وحده لا يكفي لشخص مثل ايلون ماسك كي يشتريها، فقد كانت F1 محض جزء بسيط من خطة ذكية للغاية للانضمام إلى عالم الأثرياء القادرين على مساعدته مستقبلاً بتمويل مشروعاته.
فور استلام ايلون سيارته الجديدة، عمل على التواصل مع لاري إليسون المؤسس المساعد لشركة اوراكل الضخمة في مجال البرمجيات، طالباً منه أن يقوم بالتسابق معه، حيث راقت الفكرة كثيراً للملياردير لاري، ما جعل الفكرة تصل لعدد أكبر من المليارديرات الآخرين ملاك السيارات فائقة السرعة، لينجح ايلون ماسك بالتعرف عليهم ويصبح واحد من أعضاء ما يسمى نادي الكبار “Big Boys Club” الخاص بأثرى الأثرياء فقط، رغم أن ثروته لا تقارن بهم إطلاقاً، وهو ما ساعده لاحقاً على جمع مبالغ هائلة على هيئة استثمارات في شركاته.
هذا وخلال مقابلة بعام 2021، صرح إيلون ماسك أنه استخدم ماكلارين F1 لفترة كسيارته اليومية قاطعاً بها 17,000 كم، وذلك قبل أن يمر بحادث تسبب في طيرانها مسافة متر كامل عن الأرض قبل أن تهبط متحطمة، ليتم بعد ذلك إصلاحها وبيعها لشخص آخر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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