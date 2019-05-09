فورد F-150 الجيل القادم تظهر لأول مرة بشكلها الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت فورد F-150 الجيل القادم أثناء اختبارها بالجسد الجديد في صور تجسسية لأول مرة، وبينما السيارة مموهة بكثافة إلا أنه بالإمكان ملاحظة بعض الملامح العامة.

بشكل عام تبدو البيك اب تطوراً محدوداً عن الموديل الحالي، ببعض الاختلافات مثل أقواس الرفارف الأكثر بروزاً، بينما شبكة التهوية تنبعج للأعلى والأسفل قليلاً في المنتصف.. ونلاحظ كذلك جناح في الخلفية، مع تغيير المرايا كذلك لصالح تصميم جديد مناسب أكثر لعمليات السحب المختلفة.

ويُذكر ان فورد تنوي تقديم نسخ كهربائية لـ F-150 لأول مرة في الجيل القادم، ولكن ليس من المتوقع رؤية أي شيء قبل عامين على الأقل، ربما موديل 2022 أو 2021 بصعوبة.

كما نعلم أن فورد تجهز لنسخة هجينة من الجيل القادم، غالباً بالاعتماد على خط محركات V6 تيربو لأن فورد أعلنت مسبقاً عن إبطاء إنتاج محركات V8 لـ F-150 لضعف الطلب عليها، ما يعني الاستغناء عنها بالكامل غالباً في الجيل القادم.