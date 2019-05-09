الكشف عن بنتلي كونتيننتال GTC إصدار بافاريا الألماني

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي مؤخراً عن إصدار خاص جديد من كونتيننتال GTC الكشف، والتي تأتي باسم إصدار بافاريا، التي تعد اسم أحد المناطق الألمانية الجميلة.

يأتي الإصدار الخاص من تصميم مولينر وفكرة رئيس تصميم بنتلي ستيفان سيلاف، حيث تعد الوحيدة من نوعها في العالم، فقد تم صنعها يدوياً في انجلترا استعدادا لاستعراضها بحدث حصري لبنتلي في مدينة ميونيخ الألمانية.

ستتميز السيارة عن موديلات كونتيننتال GTC الأخرى عبر ألوانها البافارية الأيقونية، حيث يعكس لون الخارجية الأبيض الجليدي مع السقف المطلي باللون الأزرق الامبراطوري ألوان علم تلك المنطقة الألمانية مع وجود شارات لعلم بافاريا بنهايات كرومية قرب الرفارف الأمامية بجانب عجلات 22 إنش وشبك سفلي كروم لامع.

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أما عن المقصورة، فنجد بها شارات علم بافاريا مطبوع على مساند الرأس مع وجود عتبات أبواب جانبية فضية تحمل اسم النسخة، إلى جانب تطريزات بيضاء متعاكة مع لون الداخلية الأزرق.

هذا ولم تعلن بنتلي عن تفاصيل الأداء، لكن من المتوقع أن تظل كما هي لنرى محرك W12 سعة 6 لتر متصل بناقل 8 سرعات أوتوماتيكي مزدوج الكلتش بقوة 635 حصان وعزم 900 نيوتن.متر ما يمكن كونتيننتال GTC من التسارع حتى 100 كم/س خلال 3.8 ثانية قبل بلوغ سرعة 333 كم/س القصوى.