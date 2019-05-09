تعرف على سبب استدعاء "مرسيدس" لـ1600 سيارة

كتب: باسل الحلواني
استدعت شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس"، حوالي 1600 سيارة من الفئة "S"، بروسيا، بعد اكتشافها عيوب تتعلق بعمل منظومة المؤازرة الإلكترونية بالسيارة.
وألزمت الوكالة الفيدرالية للتنظيمات والمقاييس الفنية في روسيا الشركة باستدعاء السيارات المنتجة في
ووفقاً للبيان الصادر عن الوكالة فإن خاصية رصد عدم وضع السائق يديه على مقود السيارة ربما لا ترقى إلى المعيار في
ويعد نظام ديسترونيك بلس، المعمول به في "مرسيدس"، نظام لمساعدة السائق، يجمع بين تنظيم السرعة آليا وضبطها بما يتماشى مع السيارات الأخرى ويحول دون الاصطدام بها من الخلف.
وتعهدت "مرسيدس"، بإصلاح العيب مجاناً، دون أي يتحمل العملاء أي أعباء مالية.
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